Италия: волонтёры в Венеции спасли уникальную партитуру Вивальди

Об этом 21 ноября сообщает Le Figaro.

Из 56 тысяч документов, хранящихся в архиве консерватории от воды пострадали около пяти тысяч. Администрация консерватории призвала жителей Венеции помочь с просушкой документов, пишет regnum.ru.

Местные жители откликнулись на призыв и помогли с разбором повреждённых водой рукописей на отдельные листы и их просушкой. В дальнейшем над документами придётся поработать реставраторам, но дирекция консерватории пояснила, что документы подлежат восстановлению и, скорее всего, их удастся спасти.

По словам директора консерватории Кьяры Панчино, водой были повреждены такие уникальные документы, как первые издания произведений Бетховена, издания сонат Вивальди, рукописные партитуры Доменико Чимароза, копии нот времен Россини и Монтеверди. Единственная в мире рукописная партитура Sovvente Il Sole Вивальди, к счастью, осталась нетронутой.