Италия вооружается: власти упростят правила владения оружием

Среда, 27 Июнь 2018 Италия Италия Популярные материалы

Италия вооружается: власти упростят правила владения оружием

Вице-премьер Маттео Сальвини пообещал упростить правила владения оружием для законной самообороны.

Новый закон, который упростит правила покупки и хранения оружия в собственном доме для самообороны, входит в число приоритетов итальянского правительства, сообщил в среду, 27 июня, на своей странице в Twitter вице-премьер страны, глава МВД Маттео Сальвини.

Социологические опросы показывают, что 39% граждан страны выступают за упрощение правил владения оружием для самообороны, сообщает Il Messaggero. Еще три года назад этот показатель составлял лишь 26%, пишет regnum.ru.

В стране также выросло и число граждан, обладающих лицензией на владение оружием: по итогам прошлого года общее число выданных лицензий приблизилось к отметке 1,4 миллиона, что на 20% выше, чем тремя годами ранее.

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