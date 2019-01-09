Италия: восемь полицейских пострадали

Среда, 09 Январь 2019 Италия Италия

Италия: восемь полицейских пострадали

По информации полицейского управления Рима, восемь сотрудников правопорядка пострадали в столкновениях с болельщиками «Лацио».

Фанатские группировки собрались на улицах итальянской столицы, чтобы отметить 119 лет со дня образования клуба.

Отмечается, что все полицейские получили легкие травмы и полностью восстановятся меньше, чем через месяц, пишет news.sportbox.ru.

Полиция уже установила личности четырех нападавших и просматривает записи с места происшествия, чтобы опознать остальных.

Все виновные будут лишены права посещать стадион «Лацио».

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