Италия: восходящая звезда македонского футбола будет играть в «Наполи»

19-летний центральный полузащитник сборной Северной Македонии и турецкого клуба «Фенербахче» Элиф Эльмас подписал с «Наполи» 5-летний контракт. По информации transfermarkt.com сумма сделки составила 16 миллионов евро плюс 2 миллиона в качестве бонусов. Сам же футболист будет получать зарплату в 1,5 миллиона евро за сезон.

Элиф Эльмас родился в столице Северной Македонии, Скопье, в 1999 году. Футболист имеет турецкие корни и наставник сборной Турции Фатих Терим предлагал молодому игроку место в составе, но Элиф выбрал сборную своей родной страны.

Первые свои профессиональные годы он провел в клубе «Работнички» Скопье, а летом 2017 года «Фенербахче» выкупил права на Эльмаса за смешные ныне 180 000 евро. За два сезона в составе одного из грандов турецкого футбола Эльмас сыграл в 34 матчах и забил 4 гола, пишет napoli1.com.

Элиф Эльмас является игроком сразу двух сборных Северной Македонии: главной команды страны и сборной Under -21. В сборной Северной Македонии Эльмас дебютировал в июне 2017 года в отборочном матче Мундиаля-2018 против команды Испании. С тех пор полузащитник провел 12 матчей и забил 2 гола. Случилось это в домашнем поединке отбора к Евро-2020 против сборной Латвии, который хозяева выиграли со счетом 3:1. Тем временем два футболиста покинули стан «азурри». В свое время Маурицио Сарри возлагал большие надежды на хорватского полузащитника Марко Рога.

Сезон 2016/2017 хорват провел в Неаполе на правах аренды от загрёбистого «Динамо», а летом 2017 года Аурелио Де Лаурентис приобрел права на хорвата за 13, 5 миллионов евро. С приходом в команду Карло Анчелотти дела у Рога не заладились, он перестал попадать в состав и вторую половину минувшего сезона провел в аренде, в испанской «Севилье». Нынешний сезон Марко Рог проведет в аренде, в «Кальяри», за 2 миллиона евро, а через год островитяне выкупят права на него, за 13 миллионов евро. Всего в составе «Наполи» 24 –летний полузащитник провел 52 матча и забил 2 гола в Серии А.

А вот другого 24-летнего футболиста, бразильского форварда Карлуша Винисиуса неаполитанские болельщики так и не увидели. Летом прошлого года Аурелио Де Лаурентис приобрел права на бразильца в португальском «Реале», за 4 миллиона евро и тут же отдал его в аренду в другой португальский клуб, «Рио Аве». Вторую половину сезона бразилец провел на правах аренды уже в «Монако», а совсем недавно знаменитая «Бенфика» выкупила права на форварда, за 17 миллионов евро. Вот так, транзитом, прошел бразильский нападающий через «Наполи». Трансферная кампания будет длиться еще больше месяца и мы еще сможем увидеть новые трансферы у «Наполи», тем более, что Аурелио Де Лаурентис обещал.