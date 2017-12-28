Италия восстановилась после кризиса

Италия полностью восстановилась после самого тяжелого кризиса в своей послевоенной истории. Это подчеркнул премьер-министр страны Паоло Джентилони 28 декабря в ходе пресс-конференции по итогам уходящего года.

По словам премьера, правительство Италии выполнило возложенные на него задачи. «На этот раз пресс-конференция, помимо того, что подводит итоги года, имеет особое значение, - сказал Джентилони. - Прежде всего, я могу сказать, что считаю важным достижение одной из основных целей этого правительства - прийти к организованному завершению полномочий данного кабинета (министров)».

При этом итальянский премьер отметил, что работа нынешнего состава правительства была «достаточно плодотворной», несмотря на имевшиеся проблемы. Республика полностью "восстановилась после тяжелейшего послевоенного кризиса", подчеркнул Джентилони.

Как ожидается, в ближайшее время президент Италии Серджо Маттарелла проведет консультации со спикерами Палаты депутатов (нижней палаты парламента) и Сената (верхней палаты парламента) о роспуске парламента страны. Решение о роспуске должен будет подтвердить и сам Джентилони, после чего Совет министров утвердит дату проведения следующих парламентских выборов, которые, предположительно, должны состояться 4 марта 2018 года.