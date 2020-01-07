Италия: возле Сицилии обнаружен доисторический город разумных амфибий

Вторник, 07 Январь 2020 Италия Италия

Италия: возле Сицилии обнаружен доисторический город разумных амфибий

Российскому геологу Александру Колтыпину удалось засвидетельствовать подле острова Сицилия фрагменты доисторического поселения.

По словам специалиста, данный город был населен разумными существами-амфибиями.

Примечательным является тот факт, что данное место может быть отчетливым свидетельством доисторической ядерной войны. В древнешумерских текстах говорится о существах, именуемых учителями, которые выходили из воды, чтобы научить людей новым устоям цивилизации, об этом сообщает vevby.ru.

Предварительный анализ помог установить, что первые руины города появились свыше 2,5 миллионов лет назад. Спустя некоторое время исследователи выявили портреты давно исчезнувших жителей данного города. Кроме этого, обратило на себя внимание изображение доисторического гуманоида, найденного в одной из галерей.

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