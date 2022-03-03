Италия возмущена антирусской истерией

Четверг, 03 Март 2022 Италия

Италия возмущена антирусской истерией

Отмена курсов о Федоре Достоевском в Миланском университете Бикокка вызвала волну возмущения среди жителей Италии.

Страницу учебного заведения в «Фейсбуке» захлестнули негодующие комментарии пользователей.

Отмена курсов о Достоевском в Миланском университете открыла глаза многим итальянцам на антироссийскую истерию, развязанную в странах Запада. Пользователи соцсетей считают, что русская культура является фундаментальной частью европейской культуры и её нельзя просто так вычеркнуть.

По словам автора курсов, писателя Паоло Нори, решение было принято проректором по учебной работе, чтобы избежать полемики в напряжённый момент. Комментаторы в ответ усомнились в умственных способностях руководства вуза.

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