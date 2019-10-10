Италия возвращает бесплатные дни в музеях.

Проект «Воскресенье в музее» стартовал в 2014 г. и за 5 лет итальянские культурные учреждения бесплатно посетили более 15 млн человек. В 2018 г. он был свернут — по мнению тогдашнего министра Альберто Бонизоли, свободный вход приводил к «недооцененности достопримечательностей».

И вот отличная новость для любителей прекрасного — в Италии вернули бесплатный вход в государственные музеи, сообщает Wanted in Rome. С 6 октября и до марта все они будут открыты каждое первое воскресенье месяца, пишет tonkosti.ru.

Некоторые особо популярные музеи установят лимит посетителей. А, например, Колизей и Королевский дворец Казерты самостоятельно назначат бесплатные дни: в частности в знаменитый римский амфитеатр в 2019 г. можно будет попасть без билета 4 и 11 ноября, а также 18 декабря.