Италия возвращает Франции работу Бэнкси

Четверг, 16 Июль 2020 Италия

Италия возвращает Франции работу Бэнкси

Италия вернет во Францию работу стрит-арт художника Бэнкси.

Италия официально возвращает Франции работу, приписанную стрит-арт художнику Бэнкси, дань памяти жертвам терактов в ноябре 2015 года в Париже, похищенную в 2019 году и недавно найденную на ферме недалеко от Рима, сообщает Le Figaro.
Работа «Ворота Бэнкси» будет выставлена в Фарнезском дворце в Риме, в котором находится посольство Франции в Италии. Дата и условия её возвращения во Францию не разглашаются.
Известно, что работа, приписываемая известному британскому уличному художнику Бэнкси, была написана в 2018 году на одной из дверей аварийного выхода, расположенной за концертным залом «Батаклан». На картине, выкрашенной в белый цвет, изображена молодая девушка с грустным видом, как дань памяти тому месту, где 13 ноября 2015 года было убито 90 человек во время серии террористических актов в Париже.

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