Италия: впервые в мире создан мягкий робот, имитирующий растения

Он умеет скручиваться и лазать по таким же физическим принципам.

В обозримом будущем данная разработка сможет вдохновить на создание носимых устройств, таких как мягкие брекеты, которые смогут активно менять форму. Исследователи создали робота, который уподобляется настоящим растениям. Он изготовлен из гибкой ПЭТ-трубки, в которой есть жидкость с электрически заряженными ионами, пишет inforeactor.ru.

Движение усиков создается с помощью жидкости. По ней робот осуществляет движение, а чтобы вернуться назад, электрические провода отсоединяются от батареи. Стоит отметить, что это новейшая разработка в мире, не имеющая аналогов.