Италия: Вратарь «Милана» Рейна может перейти в ПСЖ
Вратарь «Милана» Пепе Рейна может перейти во французский ПСЖ.
Об этом 14 мая сообщает Footmercato.
По информации издания, «Милан» хочет расстаться с Рейной, чтобы не платить ему 3 млн евро в год. Сам вратарь готов стать вторым номером в ПСЖ, заменяя Кейлора Наваса, пишет regnum.ru.
С января 2020 года Рейна на правах аренды выступает за английский клуб «Астон Вилла». В нынешнем сезоне ООН сыграл шесть матчей, в которых пропустил 13 мячей.
Ранее Рейна играл за такие клубы, как «Барселона», «Вильярреал», «Ливерпуль», «Наполи» и «Бавария».