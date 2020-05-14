Италия: Вратарь «Милана» Рейна может перейти в ПСЖ

Четверг, 14 Май 2020 Италия Италия

Италия: Вратарь «Милана» Рейна может перейти в ПСЖ

Вратарь «Милана» Пепе Рейна может перейти во французский ПСЖ.

Об этом 14 мая сообщает Footmercato.

По информации издания, «Милан» хочет расстаться с Рейной, чтобы не платить ему 3 млн евро в год. Сам вратарь готов стать вторым номером в ПСЖ, заменяя Кейлора Наваса, пишет regnum.ru.

С января 2020 года Рейна на правах аренды выступает за английский клуб «Астон Вилла». В нынешнем сезоне ООН сыграл шесть матчей, в которых пропустил 13 мячей.

Ранее Рейна играл за такие клубы, как «Барселона», «Вильярреал», «Ливерпуль», «Наполи» и «Бавария».

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