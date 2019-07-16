Италия: всемирная летняя Универсиада в Неаполе объявлена закрытой

Вторник, 16 Июль 2019 Италия Италия

Италия: всемирная летняя Универсиада в Неаполе объявлена закрытой

Церемония закрытия Универсиады прошла в воскресенье на домашнем стадионе футбольного клуба "Наполи" - "Сан-Паоло".

Трансляция церемонии доступна на канале Международной федерации университетского спорта (FISU) в YouTube.

В начале церемонии глава FISU Олег Матыцин выступил перед спортсменами и болельщиками и объявил игры закрытыми. Затем огонь Универсиады был потушен, а мэр Неаполя Луиджи де Маджистрис передал флаг Универсиады главе FISU Олегу Матыцину, который вручил знамя мэру китайского Чэнду, где пройдет летняя Универсиада-2021.

На студенческих играх были разыграны 222 комплекта наград в 18 видах спорта, пишет РИА Новости.

Сборная России заняла итоговое второе место в медальном зачете, завоевав 82 медали (22 золотые, 24 серебряные и 36 бронзовых наград). Победу в медальном зачете одержала сборная Японии (33-21-28), третье место заняла команда Китая (22-13-8).

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