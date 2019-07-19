Италия: вулкан Этна на Сицилии усилил активность

По данным специалистов, вулкан проснулся 14 июля и начал выбрасывать пепел и раскалённую лаву, сообщает РИА Новости. Однако исследователи отмечают, что нынешнее извержение пока не представляет опасности для людей и не должно сказаться на работе международного аэропорта Катании.

Как сообщало ИА REGNUM, крупнейший действующий вулкан Европы — Этна на итальянском острове Сицилия активизировался в конце мая 2019 года. При этом вулканологи заверили, что извержение не представляет опасности для жителей, пишет regnum.ru.

Также «необычно высокую активность» вулкан Этна проявлял и в декабре 2018 года. Тогда вблизи вулкана было зафиксировано 130 подземных толчков магнитудой до 4,0. Вулкан извергал пепел и лаву.