Италия ввела штраф в 3 000 евро за нарушение карантина

Среда, 25 Март 2020 Италия Италия

Италия ввела штраф в 3 000 евро за нарушение карантина

Власти Италии увеличат сумму штрафа за нарушение гражданами карантина, введенного в стране из-за пандемии коронавируса COVID-19.

Об этом заявил в ходе пресс-конференции премьер-министр Италии Джузеппе Конте, сообщает телеканал Rai News-24.

«Мы приняли решение повысить размеры штрафов за нарушение мер по сдерживанию распространения коронавируса, которые составят от 400 до 3 тыс. евро», — сказал Конте.

Таким образом, фактически сумма штрафа выросла более чем в 10 раз. Ранее за нарушение карантина взимался штраф в размере 206 евро.

Согласно данным МВД Италии, в стране выявили более 60 тыс. случаев нарушения карантина, пишет euromag.ru.

По словам Конте, решение об ограничительных мерах является прерогативой правительства. Он допустил, что на местном руководящем уровне могут приниматься отдельные ужесточения «в рамках общей линии».

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