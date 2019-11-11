Италия ввела штраф за автокресла без датчиков

К сожалению, такие случаи нередко приводят к трагедиям.

Чтобы возместить родителям покупку устройств, в законе о бюджете 2020 года предусмотрена возможность вычесть их стоимость по налоговой декларации.

Закон предусматривает, что все детские автокресла отныне должны быть оснащены сигнализацией, способной предупредить водителя о присутствии ребенка в транспортном средстве с помощью специальных визуальных и акустических сигналов внутри или снаружи автомобиля (они также могут быть оснащены автоматической системой для отправки сообщений или звонков).

Постановление Министерства транспорта также установило технические характеристики этих устройств, которые могут быть изначально встроены в сиденье или интегрироваться уже после покупки обычного автокресла, сообщает euromag.ru.

Нарушители, как предусмотрено законом, будут наказаны штрафом в размере от 81 до 326 евро и снятием 5 баллов с водительских прав.