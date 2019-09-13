Италия вышла из кризиса

Есть в Италии разные традиции - сиеста, Феррагосто, Палио и политический кризис. 2019-й год не стал исключением - итальянцы опять месяц жили без правительства.

8 августа, спустя год после начала работы нового правительства, прекратила свое существование правящая коалиция, сформированная партиями «Движение 5 звезд» и «Лига».

Лидер «Лиги» Маттео Сальвини говорил о желании выразить недоверие премьеру Конте и предлагал устроить досрочные выборы. После того как итальянский лидер принял отставку премьера, он назначил двухдневные консультации по выходу из политического кризиса в стране, пишет euromag.ru.

Обсуждение затянулось, но, судя по всему, в этот раз наученные огромным опытом итальянцы, решили не затягивать кризис.

Итальянское популистское «Движение 5 звезд» с 79,3% внутреннего голосования поддержало формирование коалиционного правительства с ранее оппозиционной Демократической партией.

Опрос прошел онлайн на сайте партии Rousseau 3 сентября. В нем участвовали 79 тыс. членов организации, что на 23 тыс. человек превысило показатели рекордного голосования по вопросу лидерства в «Движении» бывшего вице-премьера Луиджи Ди Майо.

Членам «Движения 5 звезд» предстояло ответить на вопрос, согласны ли они с тем, чтобы вместе с Демпартией запустить правительство под председательством премьера Италии Джузеппе Конте, который ушел в отставку в августе.

От итогов этого голосования зависело будущее новой коалиции. Лидер "Движения "5 звезд" Луиджи Ди Майо заявил по итогам голосования о завершении правительственного кризиса.

"Менее чем за месяц правительственный кризис был разрешен", - заявил Ди Майо.

Представители Демократической партии заявили, что процесс переговоров о программе успешно закончен. Ожидается, что Конте в среду может представить список кабинета Маттарелле.