Италия: выставка белорусских художников в РЦНК

30 графических работ современных белорусских художников представлены в зале Российского центра науки и культуры в Риме в рамках открытия выставки «Диалог цивилизаций».

Гостей приветствовала руководитель РЦНК Дария Пушкова. «Наши страны объединены не только в рамках военно-политического союза и общей интеграционной структуры в сфере экономики, но и совместным культурным пространством. Сегодняшнее открытие уникальной экспозиции является очередным подтверждением этому», – отметила она.

В своем выступлении посол Республики Беларусь в Италии Александр Гурьянов подчеркнул, что в работах, представленных сегодня в РЦНК, каждый может заметить, насколько белорусская культура близка к тому, что нас окружает в Италии. «На протяжении сотни лет мы учимся друг у друга, и в процессе этого обучения становимся ближе в культурных и духовных связях», – сказал глава белорусской дипмиссии.

Об экспозиции «Диалог цивилизаций», посвященной восточно-славянским деятелям – Франциску Скорина, Николаю Гусовскому и Симеону Полоцкому – рассказал первый министр иностранных дел Республики Беларусь Петр Кравченко (1990 – 1994 гг.). Именно эта триада внесла неоценимый вклад в духовную связь православного Востока и католического Запада, сформировав тем самым не только белорусское и славянское, но и общеевропейское наследие.

Вечер завершился выступлением лауреата международных конкурсов Екатерины Куприевской (сопрано) и концертмейстера симфонического оркестра Молодечненского государственного музыкального колледжа имени М. Огинского Татьяны Сороко (фортепиано). Прозвучали произведения С.Рахманинова, Дж.Пуччини, А.Каталани, а также белорусские народные песни.

Среди гостей – посол России в Ватикане Александр Авдеев, представители дипмиссий стран СНГ, искусствоведы, слависты и ценители современной графики.

Проект реализуется Посольством Республики Беларусь в рамках культурного взаимодействия Союзного государства Беларуси и России, осуществляется под патронажем Европейского Союза и Общественной палаты Союзного государства.