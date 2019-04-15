Италия: выставка «Леонардо да Винчи - Искусство будущего»

С 15 апреля по 14 июля в Королевских музеях будет проходить выставка "Леонардо да Винчи: Искусство будущего" на которой будет представлено более пятидесяти шедевров, демонстрирующих исследования художника в области искусства и науки в виде рисунков.

Посетители познакомятся с коллекцией работ, включающей тринадцать рисунков, приобретенных королем Карлом Альбертом в 1840 году,и знаменитый “кодекс о полете птиц”, подаренный Теодором Сабачниковым королю Умберто I в 1893 году. Этот выдающийся набор работ, датируемых примерно с 1488 по 1515 год, включает в себя множество предметов, свидетельствующих о деятельности Леонардо с юности до полной зрелости. Ключевым этапом выставки будет представление всемирно известного портрета старика, известного как автопортрет Леонардо, сообщает napoli1.com.

Выставка разделена на различные секции, каждая из которых имеет свою интерпретацию работы мастера, а также исследований, проведенных всеми художниками эпохи Возрождения: наследие древнего искусства, исследование анатомии и пропорций человеческого тела, взаимодействие искусства и поэзии, автопортреты, изучение лиц и способов изображать эмоции. В целом - это уникальная возможность распространить среди посетителей наследие Ренессанса, от искусства к литературе, от музыки к науке и архитектуре и, в более широком смысле, к искусству жизни. Для получения дополнительной информации о программе мероприятий посетите http://www.leonardoatorino.it.

В этом году исполняется 500 лет со дня смерти Леонардо да Винчи. Его работы представляют по всей Италии. Восхищаются не только его живописью, но также научными открытиями и инженерными изобретениями.