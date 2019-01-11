Италия: выставка «Самая красивая страна» открылась в РЦНК

Гостей приветствовали руководитель РЦНК Олег Осипов и первый заместитель исполнительного директора РГО Илья Гуров.

Экспозиция позволяет жителям Вечного города, не покидая его границ, совершить увлекательное путешествие по всей России и увидеть труднодоступные места – например, льды Земли Франца-Иосифа или государственный природный заповедник «Путоранский, расположенный в Красноярском крае.

Выставка – итог масштабного одноименного Всероссийского фотоконкурса, посвященного сохранению и бережному отношению к дикой природе России. На снимках запечатлены несравненные виды природы нашей страны – от неприступных горных вершин и бескрайних морей и океанов до солнечных южных пейзажей и бесконечных снежных пустынь севера.

Авторы представленных на выставке снимков – не только талантливые отечественные фотографы, но также и известные зарубежные фотомастера, которые смогли оценить всю красоту нашей страны и донести ее до широкой аудитории сквозь объектив своих фотокамер. Самому молодому участнику – Аглае Цидулко – всего 15 лет.

Фотовыставка разделена на отдельные разделы – в каждом представлены снимки, ставшие победителем в той или иной номинации фотоконкурса («Птицы», «Животные», «Макромир», «Пейзаж», «Юный фотограф», «Народы России», «Заповедная Россия», «Подводный мир» и др.).

Выставка в РЦНК будет открыта до 7 февраля 2019. Часы посещения: пн.– пт. 10:00 – 13:00, 15:00 – 19:30