Италия выступает против правил миссии ЕС по спасению мигрантов на море

Среда, 05 Декабрь 2018 Италия Италия

Италия выступает против правил миссии ЕС по спасению мигрантов на море

Италия не считает возможным продолжение миссии ЕС "София".

Основной задачей которой является спасение людей и противодействие нелегальной перевозке мигрантов через Средиземное море, в соответствии с действующими ныне правилами, заявил в среду глава МВД, вице-премьер Маттео Салвини.

"Мы твердо указываем на невозможность использования процедур высадки, предусматривающих прибытие судов исключительно в итальянские порты. В настоящий момент, несмотря на наши требования изменить существующие правила, значимого прогресса на переговорах по данному вопросу нет. Без учета нашей позиции мы не считаем уместным продолжать эту миссию", — отметил известный политик, выступая в парламентском комитете по контролю за исполнением Шенгенских соглашений.

Итальянские власти в последнее время неоднократно предлагали партнерам по ЕС пересмотреть правила осуществления миссии "София" в соответствии с "принципом честного разделения обязанностей". В августе в ходе неформальной встречи министров обороны стран Евросоюза глава военного ведомства Италии Элизабетта Трента предложила внести изменения в оперативный план этой операции, введя принцип ротации портов высадки спасенных мигрантов. Однако договоренность по данному вопросу тогда так и не была достигнута. Не было принято решение по данному вопросу и на августовской встрече глав МИД ЕС, пишет РИА Новости.

Операция EUNAVFOR MED, позже получившая название "София", действует с 2015 года и нацелена на спасение мигрантов, которые пытаются добраться в Европу через Средиземное море. В июне 2016 года главы МИД ЕС расширили мандат миссии, добавив задачу обучения офицеров береговой охраны и ВМС Ливии. Утвержденный план проведения операций в рамках миссии "София" истекает 31 декабря.

Европа переживает самый серьезный со времен Второй мировой войны миграционный кризис, вызванный в первую очередь рядом вооруженных конфликтов и острыми экономическими проблемами в странах Африки и Ближнего Востока. Нынешнее правительство Италии объявило борьбу с нелегальной миграцией одной из своих приоритетных задач. В этой связи МВД фактически закрыло доступ в итальянские порты для судов неправительственных организаций, занимающихся спасением мигрантов в Средиземном море, и добивается их доставки в другие порты Европы.

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