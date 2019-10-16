Италия: выступление пианиста и композитора Фёдора Бирючева

Ф.Бирючев – яркий представитель сцены новой музыки и заметная фигура в контексте современной музыкальной культуры. Сфера интересов композитора простирается от сольных фортепианных сочинений до сотрудничества с оркестрами, от написания музыки для различных брендов до масштабных оперных проектов.

В активе у Фёдора два изданных авторских альбома, более 100 сыгранных концертов в России и за рубежом. Отдельного внимания заслуживает участие Фёдора в роли саунд-продюсера в первой в мире классической опере в иммерсивном формате «Пиковая дама» в Москве, где он работал с оркестром «New Classic Band» под руководством дирижера Андрея Рейна и солистами Большого Театра. В 2018 году этот проект стал лауреатом III Национальной премии «Онегин».

Вечер завершится круглым столом, в рамках которого будут обсуждаться вопросы сочинения музыки в современном мире.

Вход свободный.