Италия: Whirlpool намерен закрыть производство в Неаполе

Четверг, 30 Январь 2020 Италия Италия

Италия: Whirlpool намерен закрыть производство в Неаполе

Whirlpool намерен закрыть свой завод в Неаполе.

Об этом руководители компании сообщили чиновникам итальянского правительства на совещании в среду, 29 января.

Предполагается, что предприятие прекратит работу 31 марта, пишет regnum.ru.

Ранее профсоюзы и правительство страны потребовали от Whirlpool в полной мере выполнять условия ранее заключенных контрактов. В компании, в свою очередь, ссылаются на изменившуюся и негативную рыночную конъюнктуру.

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