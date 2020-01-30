Италия: Whirlpool намерен закрыть производство в Неаполе

Об этом руководители компании сообщили чиновникам итальянского правительства на совещании в среду, 29 января.

Предполагается, что предприятие прекратит работу 31 марта, пишет regnum.ru.

Ранее профсоюзы и правительство страны потребовали от Whirlpool в полной мере выполнять условия ранее заключенных контрактов. В компании, в свою очередь, ссылаются на изменившуюся и негативную рыночную конъюнктуру.