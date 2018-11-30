Италия: юридическая конференция «Мигранты и безопасность»

Пятница, 30 Ноябрь 2018 Италия Италия Италия Досуг

14 декабря в 15:00 Национальное движение адвокатов и РЦНК в Риме приглашают всех заинтересованных на юридическую конференцию «Мигранты и безопасность».

В рамках конференции состоится обсуждение по следующим тематическим направлениям:

- Миграция в Российской Федерации.

- Международная и европейская правовая база, регулирующая вопросы миграции.

- Управление миграционными потоками: защита прав человека и внутренняя и международная страновая безопасность.

- Миграция в Великобритании. Последствия «брексита» для студентов и рабочих мигрантов из Европейского союза.

- Возможность получения вида на жительства в «особых случаях».

Участие бесплатное. Необходима регистрация: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

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