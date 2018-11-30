Италия: юридическая конференция «Мигранты и безопасность»
14 декабря в 15:00 Национальное движение адвокатов и РЦНК в Риме приглашают всех заинтересованных на юридическую конференцию «Мигранты и безопасность».
В рамках конференции состоится обсуждение по следующим тематическим направлениям:
- Миграция в Российской Федерации.
- Международная и европейская правовая база, регулирующая вопросы миграции.
- Управление миграционными потоками: защита прав человека и внутренняя и международная страновая безопасность.
- Миграция в Великобритании. Последствия «брексита» для студентов и рабочих мигрантов из Европейского союза.
- Возможность получения вида на жительства в «особых случаях».
Участие бесплатное. Необходима регистрация: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.