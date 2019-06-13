Италия: «Ювентус» хочет подписать двух игроков «Лиона»

Четверг, 13 Июнь 2019 Италия Италия

Италия: «Ювентус» хочет подписать двух игроков «Лиона»

«Ювентус» рассчитывает заключить контракты с двумя футболистами «Лиона» в летнее трансферное окно.

Итальянский журналист Джанлука Ди Марцио сообщает, что спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи встретился во Франции с руководством «Лиона». Представители двух клубов обсудили возможность перехода 22-летнего французского полузащитника Тангуя Ндомбеле в Турин. Сообщается, что «Тоттенхэм» также сделал предложение «Лиону» по Ндомбеле, но французский клуб его отверг.

Нынешние чемпионы Италии также хочет приобрести 19-летнего нападающего Амина Гуири, пишет news.sportbox.ru.

Отметим, что в среду еще один футболист «Лиона» Ферлан Менди перешел в мадридский «Реал» за 48 миллионов евро.

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья