Италия: «Ювентус» хочет подписать двух игроков «Лиона»
«Ювентус» рассчитывает заключить контракты с двумя футболистами «Лиона» в летнее трансферное окно.
Итальянский журналист Джанлука Ди Марцио сообщает, что спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи встретился во Франции с руководством «Лиона». Представители двух клубов обсудили возможность перехода 22-летнего французского полузащитника Тангуя Ндомбеле в Турин. Сообщается, что «Тоттенхэм» также сделал предложение «Лиону» по Ндомбеле, но французский клуб его отверг.
Нынешние чемпионы Италии также хочет приобрести 19-летнего нападающего Амина Гуири, пишет news.sportbox.ru.
Отметим, что в среду еще один футболист «Лиона» Ферлан Менди перешел в мадридский «Реал» за 48 миллионов евро.