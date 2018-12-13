Италия: «Ювентус» лишился двух игроков перед дерби
Туринский «Ювентус» терпит потери перед субботним дерби с «Торино».
В среду правый защитник Жоау Канселу не попал в заявку на матч Лиги чемпионом с «Янг Бойз» (1:2) из-за мышечной усталости. Сыгравший на его позиции Хуан Куадрадо на 23-й минуте встречи пожаловался на боли в колене и был заменен.
Сообщается, что в матче с «Торино» вышеназванных игроков заменят Маттиа Де Шильо и Алекс Сандро, пишет news.sportbox.ru.
«Ювентус» возглавляет турнирную таблицу серии А, а «Торино» занимает шестое место.