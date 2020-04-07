Италия: «Ювентус» может лишиться четырех игроков

Вторник, 07 Апрель 2020 Италия Италия

Италия: «Ювентус» может лишиться четырех игроков

Согласно информации Calciomercato.com, «Ювентус» готов продать несколько игроков основного состава в ближайшее трансферное окно.

По данным источника, представители «старой сеньоры» сообщают, что клуб готов расстаться с полузащитниками Адриеном Рабьо, Миралемом Пьяничем и Дуглас Костой. Среди нападающих в список на продажу попал аргентинский форвард Гонсало Игуаин, пишет regnum.ru.

Ранее стало известно, что «Манчестер Юнайтед» собирается приобрести голландского защитника «Юве» Маттиаса де Лигта, который летом прошлого года перешел в стан итальянского клуба из амстердамского «Аякса». Transfermarkt оценивает его стоимость в 75 миллионов евро.

За 26 туров итальянской Серии А «Ювентус» набрал 63 очка и возглавляет турнирную таблицу чемпионата.

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)