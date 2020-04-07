Италия: «Ювентус» может лишиться четырех игроков

По данным источника, представители «старой сеньоры» сообщают, что клуб готов расстаться с полузащитниками Адриеном Рабьо, Миралемом Пьяничем и Дуглас Костой. Среди нападающих в список на продажу попал аргентинский форвард Гонсало Игуаин, пишет regnum.ru.

Ранее стало известно, что «Манчестер Юнайтед» собирается приобрести голландского защитника «Юве» Маттиаса де Лигта, который летом прошлого года перешел в стан итальянского клуба из амстердамского «Аякса». Transfermarkt оценивает его стоимость в 75 миллионов евро.

За 26 туров итальянской Серии А «Ювентус» набрал 63 очка и возглавляет турнирную таблицу чемпионата.