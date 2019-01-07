Италия: «Ювентус» может приобрести Альбу
Туринский «Ювентус» заинтересован в приобретении защитника испанской «Барселоны» Жорди Альбы.
По информации издания, итальянцы планируют воспользоваться тем, что «Барселона» к настоящему времени не договорилась с игроком о новом контракте.
Нынешнее соглашение Альбы с каталонским клубом рассчитано до 2020 года, пишет russian.rt.com.
Альба выступает за сине-гранатовых с 2012 года. В нынешнем сезоне он сыграл в 23 матчах во всех турнирах, забил два мяча и отдал девять результативных передач.