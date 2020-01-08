Италия: «Ювентус» намерен приобрести защитника «Барселоны»

Об этом 8 января сообщает Sport.es.

По информации источника, клуб из Турина делал попытки приобрести 19-летнего футболиста летом нынешнего года, однако в «Барселоне» готовы были отдать игрока только в аренду. В настоящее время «Ювентус» снова интересуется возможностью приобрести защитника и готов приобрести его в настоящее время за 10 млн евро плюс ещё 5 млн евро в виде бонусов, пишет regnum.ru.

Отметим, Хуан Миранда является воспитанником «Барселоны» и в настоящее время играет на правах аренды в клубе «Шальке 04». В нынешнем сезоне он сыграл три матча в бундеслиге за клуб и не отметился в них никакими результативными действиями.