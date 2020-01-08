Италия: «Ювентус» намерен приобрести защитника «Барселоны»

Среда, 08 Январь 2020 Италия Италия

Италия: «Ювентус» намерен приобрести защитника «Барселоны»

Туринский футбольный клуб «Ювентус» заинтересовался защитником команды «Барселона» Хуаном Мирандой.

Об этом 8 января сообщает Sport.es.

По информации источника, клуб из Турина делал попытки приобрести 19-летнего футболиста летом нынешнего года, однако в «Барселоне» готовы были отдать игрока только в аренду. В настоящее время «Ювентус» снова интересуется возможностью приобрести защитника и готов приобрести его в настоящее время за 10 млн евро плюс ещё 5 млн евро в виде бонусов, пишет regnum.ru.

Отметим, Хуан Миранда является воспитанником «Барселоны» и в настоящее время играет на правах аренды в клубе «Шальке 04». В нынешнем сезоне он сыграл три матча в бундеслиге за клуб и не отметился в них никакими результативными действиями.

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)