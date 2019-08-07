Италия: «Ювентус» представил резервную форму голубого цвета

«Ювентус» представил третий комплект формы, в которой игроки команды будут выступать в сезоне-2019/20. Фотографии новых футболок были опубликованы во вторник на официальном сайте туринского клуба.

Резервная форма выполнена в голубых цветах с однотонным узором в виде пятен. Техническим спонсором «Ювентуса» в новом сезоне останется компания Adidas.

Весной «Ювентус» презентовал домашний комплект формы на следующий сезон. На футболках команды впервые за 116 лет не будет полосок — они оказались разделены на две половины, черную и белую, с розовой полосой посередине, пишет sportrbc.ru.

Выездная форма «Ювентуса» в новом сезоне будет белого цвета с красными вставками. Ее презентацию клуб провел в конце июля. Действующий контракт туринцев с Adidas рассчитан до лета 2027 года — по этому соглашению команда получает от производителя экипировки по 51 млн евро за сезон.

Первый официальный матч нового сезона «Ювентус» проведет 24 августа. В первом туре чемпионата Италии команда на выезде сыграет против «Пармы».