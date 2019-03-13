Италия: «Ювентус» заработает 5,5 млн евро на матче с «Атлетико»

Итальянский "Ювентус" заработает 5,5 млн евро по итогам ответной игры 1/8 финала Лиги чемпионов с испанским "Атлетико". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу "Ювентуса".

Это сумма станет для клуба рекордной. Отмечается, что в нее включен доход от предоставления гостиничных услуг, пишет ТАСС.

Матч проходит в Турине во вторник, в первом тайме счет пока 0:0. Первый матч прошел в Мадриде 20 февраля и завершился победой испанцев со счетом 2:0.