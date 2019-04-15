Италия: за 1 млн евро продается «Остров женщин»

Понедельник, 15 Апрель 2019 Италия Италия

Италия: за 1 млн евро продается «Остров женщин»

В Тирренском море, недалеко от Палермо (Сицилия), выставили на продажу остров Isola delle Femmine, с нетронутой цивилизацией природой.

Итальянский остров Isola delle Femmine («Остров женщин») выставлен на продажу за 1 млн евро, сообщает Moya-Planeta.ru, причем цена за последние годы была снижена в три раза. За эти деньги можно стать обладателем острова площадью 300 м² неподалеку от Сицилии, окруженного глубокими водами Средиземного моря, пишет napoli1.com.

Единственными обитателями острова пока являются чайки и ящерицы. 

Согласно легенде, название острова появилось не случайно: 13 турецких девушек были сосланы сюда в наказание, здесь они провели жизнь, осматривая «владения» из высокой башни (она существует до сих пор, но серьезно разрушена). По другой версии, название происходит от арабского «фим» — «узкий пролив».

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