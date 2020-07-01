Италия: за месяц 70 тысяч мигрантов получили легальный статус

Среда, 01 Июль 2020 Италия

Италия: за месяц 70 тысяч мигрантов получили легальный статус

В течение месяца 80 366 нелегальных мигрантов подали заявления властям Италии с просьбой о легализации их статуса.

Чуть менее 70 тысяч заявок уже одобрены, чуть более 10 тысяч еще находятся на рассмотрении, но ожидается, что будут одобрены и они.
На севере Италии мигранты просят о легализации в основном в качестве сиделок и домашних работников, в южных регионах страны - в основном в качестве сборщиков урожая, сообщили в министерстве внутренних дел.
Заявки на легализацию принимаются до 15 августа.
Как сообщалось ранее, правительство Италии предоставило тем мигрантам, которые уже находятся в стране, но без необходимых разрешений, возможность «легализоваться» на несколько месяцев и получить право на работу. С точки зрения правительства, такая легализация, во-первых, защитит права самих мигрантов, а во-вторых, поможет экономике страны (и прежде всего отрасли сельского хозяйства - сбором урожая в последние десятилетия занимаются почти исключительно мигранты).

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