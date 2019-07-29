Италия: за оскорблении церкви штраф в размере 400 евро

Понедельник, 29 Июль 2019 Италия Италия

Италия: за оскорблении церкви штраф в размере 400 евро

В городке Саонара, близ Падуи, власти ввели штраф в размере 400 евро за за богохульство и и непочтительные выпады в отношении "богов любой религии".

Власти итальянского городка Саонара, расположенного в окрестностях Падуи, ввели штрафы в 400 евро за богохульство, сообщает информагентство ANSA в пятницу, 26 июля. Представители местного совета сообщили, что речь идет об оскорблениях любой религии. По мнению властей, это вопрос не религиозной принадлежности, а наличия или отсутствия культуры, пишет napoli1.com.

Жителям сообщат о нововведении в специальном бюллетене, напечатанном на четырех языках — итальянском, английском, румынском и китайском.

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья