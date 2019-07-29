Италия: за оскорблении церкви штраф в размере 400 евро
В городке Саонара, близ Падуи, власти ввели штраф в размере 400 евро за за богохульство и и непочтительные выпады в отношении "богов любой религии".
Власти итальянского городка Саонара, расположенного в окрестностях Падуи, ввели штрафы в 400 евро за богохульство, сообщает информагентство ANSA в пятницу, 26 июля. Представители местного совета сообщили, что речь идет об оскорблениях любой религии. По мнению властей, это вопрос не религиозной принадлежности, а наличия или отсутствия культуры, пишет napoli1.com.
Жителям сообщат о нововведении в специальном бюллетене, напечатанном на четырех языках — итальянском, английском, румынском и китайском.