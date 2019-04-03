Италия: забота о домашних питомцах продлевает жизнь их хозяевам

Среда, 03 Апрель 2019 Италия Италия

Италия: забота о домашних питомцах продлевает жизнь их хозяевам

Итальянские ученые нашли способ продлить жизнь пожилым людям.

Домашние животные, главным образом собаки, продлевают жизнь своим пожилым хозяевам и помогают им поддерживать хорошую физическую форму. К такому выводу пришли аналитики итальянского Центра изучения проблем старшего поколения.

Ученые выяснили, что 70% пожилых итальянцев держат домашних животных, благодаря которым они чувствуют себя физически и психологически здоровыми.

Отмечается, что хорошая физическая форма достигается пенсионерами за счет  ежедневной обязанности выгуливать питомцев. Кроме того, наличие рядом «близкого живого существа» играет большую роль для поддержания психологического равновесия.

Как установили специалисты Центра, пожилые владельцы собак ведут на 57% более активную жизнь, чем их сверстники без питомцев, уточняет ТАСС.

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья