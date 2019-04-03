Италия: забота о домашних питомцах продлевает жизнь их хозяевам

Домашние животные, главным образом собаки, продлевают жизнь своим пожилым хозяевам и помогают им поддерживать хорошую физическую форму. К такому выводу пришли аналитики итальянского Центра изучения проблем старшего поколения.

Ученые выяснили, что 70% пожилых итальянцев держат домашних животных, благодаря которым они чувствуют себя физически и психологически здоровыми.

Отмечается, что хорошая физическая форма достигается пенсионерами за счет ежедневной обязанности выгуливать питомцев. Кроме того, наличие рядом «близкого живого существа» играет большую роль для поддержания психологического равновесия.

Как установили специалисты Центра, пожилые владельцы собак ведут на 57% более активную жизнь, чем их сверстники без питомцев, уточняет ТАСС.