Италия: зафиксирован рекорд за три месяца по заражению коронавирусом

За последние сутки в стране заболел 1071 человек, что рекорд за три последних месяца. За это же время выздоровели 243 гражданина, три человека скончались. Известно, что больше всего случаев приходится на регион Венето, часто выявляется COVID-19 у отдохнувших в других странах Евросоюза.

Италия первой среди европейских стран столкнулась с быстрым распространением коронавируса: в марте по числу жертв инфекции страна уже обошла Китай, откуда в конце 2019 года начало распространяться заболевание. После этого Италия долгое время оставалась лидером по числу заразившихся в Европе. По последним данным, в стране выявлено 257 тысяч случаев заражения коронавирусом, 35 тысяч человек умерли, а 205 тысяч - вылечились.