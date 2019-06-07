Италия заинтересована в смягчения санкций против РФ

Пятница, 07 Июнь 2019 Италия Италия

Италия заинтересована в смягчения санкций против РФ

Италия может привнести на российский рынок инновационный бизнес, рассказал Манлио Ди Стефано.

Италия готова развивать в России малый бизнес и создавать совместные предприятия. Об этом заявил в четверг заместитель министра иностранных дел Италии Манлио Ди Стефано на сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) "Россия - Италия".

"Когда речь идет о диверсификации и делокализации производства, я думаю, что Италия может играть во всем этом процессе очень большое значение с точки зрения создания и совершенствования в России системы средних и малых предприятий", - сказал Ди Стефано. В частности, Италия может привнести на российский рынок инновационный бизнес, например, умный транспорт, отметил чиновник.

"Необходимо также создавать совместные [российско-итальянские] предприятия", - добавил Ди Стефано.

Госсекретарь отметил, что сотрудничество российских и итальянских малых предприятий может быть оптимальной моделью в условиях сохранения западных санкций против России. "Многие говорили о том, что необходимо находить какие-то пути обхода [санкций], например, укрепление отношений между малыми и средними предприятиями. Это тоже выход", - заключил Ди Стефано.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.

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