Италия закрыла все, кроме продуктовых магазинов и аптек

Власти распорядились закрыть бары, рестораны и салоны красоты. В телевизионном обращении к нации премьер-министр Джузеппе Конте сказал, что все магазины будут закрыты за исключением супермаркетов, продовольственных магазинов и аптек, а компании должны закрыть все второстепенные отделы.

«Мы сможем увидеть результаты этих огромных усилий только через пару недель»,— заявил господин Конте (цитата по Reuters). В среду число умерших в наиболее пострадавшей от вируса стране Европы подскочило на 196 за 24 часа, до 827. Количество подтвержденных случаев по всей Италии выросло до 12 462 с 10 149 человек, пишет euromag.ru.

По словам премьер-министра, новые ограничительные меры вступают в силу с четверга и продлятся до 25 марта. «Страна нуждается в ответственных действиях всех нас, ответственности 60 млн итальянцев, которые каждый день приносят маленькие и большие жертвы»,— сказал Джузеппе Конте.

Ранее правительственным декретом особый режим на Апеннинах был введен с 10 марта до 3 апреля.