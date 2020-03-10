Италия: закрыли площадь и Собор Святого Петра в Риме

В Ватикане закрывают площадь и Собор Святого Петра – церемониальный центр Римско-католической церкви – из-за распространения коронавируса.

Собор Святого Петра в Ватикане, а также площадь перед ватиканской базиликой со вторника закрываются для туристов в рамках усиления мер по предотвращению заражения коронавирусом, сообщила служба печати Святого престола.

Уточняется, что юрисдикцию над площадью имеют итальянские власти, которыми и было отдано соответствующее распоряжение, пишет euromag.ru.

"В координации с указаниями, данными итальянскими властями, с сегодняшнего дня был принят ряд дополнительных мер, направленных на предотвращение распространения коронавируса. С сегодняшнего дня площадь и базилика Святого Петра будут закрыты для экскурсий и туристов", - говорится в сообщении.

Напоминаем, что власти Италии ввели ограничение передвижения и другие карантинные меры из-за вспышки коронавируса будут распространены на всю территорию страны.