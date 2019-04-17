Италия заплатила в бюджет ЕС более 500 млн евро «мусорных» штрафов

По состоянию на 31 декабря 2018 года Италия заплатила в бюджет ЕС 548 млн евро штрафов за невыполнение норм и загрязнение окружающей среды, передает Adnkronos во вторник, 16 апреля, со ссылкой на данные Всемирного фонда природы.

В отношении Италии были открыты 17 дел, на территории страны находится 43 инспекционные группы, по этому показателю страна находится на первом месте в Евросоюзе, пишет regnum.ru.

204 млн евро штрафа были уплачены Италией за несанкционированные мусорные свалки, 151 млн евро — за серьезные проблемы в системе управления отходами в южном регионе Кампанья (Неаполь), отметили эксперты.