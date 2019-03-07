Италия запускает в свои порты инвесторов из КНР

Четверг, 07 Март 2019 Италия Италия

Италия запускает в свои порты инвесторов из КНР

Италия против воли США готова открыть порты китайским инвесторам.

Итальянское правительство вопреки воле США и лидеров Европейского союза готово открыть порты страны китайским инвесторам, что входит в масштабные планы Пекина по продвижению своих экономических интересов и влияния в мире.

Первым шагом к сотрудничеству Италии и Китая станет подписание меморандума о взаимопонимании, которое запланировано на конец марта в рамках визита председателя Китая Си Цзиньпина в Рим, пишет New York Times.

«Мы пока не уверены на 100%, но думаю, что есть вероятность (подписания), хорошая вероятность», – заявил замминистра экономического развития Италии Мишель Герачи.

Если подписание все же состоится, то Италия станет первой страной – членом «Большой семерки», которая будет активно участвовать в планах Пекина по созданию грузовых хабов по всему миру для стимулирования собственного экономического роста. Такая позиция Рима вызывает обеспокоенность в США, пишет vz.ru.

«Мы скептически относимся к этому решению, считая, что позиция итальянского правительства не принесет какую-либо устойчивую экономическую выгоду народу Италии и может в долгосрочной перспективе нанести ущерб глобальной репутации этой страны», – заявил официальный представитель Совета национальной безопасности США Гарретт Маркиз.

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