Италия: защитник «Реала» отказался переходить в «Ювентус»

Об этом 27 сентября сообщает AS.

По данным источника, в переходе 22-летнего испанского футболиста был заинтересован туринский клуб «Ювентус», и в «Реале» готовы были продать туда игрока за 25 млн евро, однако от такого варианта отказался сам Регилон, пишет regnum.ru.

Отметим, Серхио Регилон взят в аренду «Севильей» до конца нынешнего сезона. Он провел восемь матчей в составе клуба и отметился в них 1 голом и 1 результативной передачей.