Италия: защитник «Уфы» может стать игроком «Ромы»

Среда, 26 Июнь 2019 Италия Италия

Италия: защитник «Уфы» может стать игроком «Ромы»

Румынский защитник «Уфы» Йонуц Неделчару может перейти в итальянскую «Рому».

По информации ProSportStory, одна из команд итальянского чемпионата уже сделала предложение российскому клубу по трансферу защитника.

В минувшем Неделчару сыграл за «Уфу» 28 матчей в российском чемпионате, где отметился голом и результативной передачей. Его соглашение с уфимским клубом действует до лета 2021 года, пишет gazeta.ru.

По итогам сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ) «Уфа» стала 14-й командой, а в стыковых матчах с «Томью» сумела сохранить прописку в чемпионате России.

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