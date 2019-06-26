Италия: защитник «Уфы» может стать игроком «Ромы»

По информации ProSportStory, одна из команд итальянского чемпионата уже сделала предложение российскому клубу по трансферу защитника.

В минувшем Неделчару сыграл за «Уфу» 28 матчей в российском чемпионате, где отметился голом и результативной передачей. Его соглашение с уфимским клубом действует до лета 2021 года, пишет gazeta.ru.

По итогам сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ) «Уфа» стала 14-й командой, а в стыковых матчах с «Томью» сумела сохранить прописку в чемпионате России.