Италия: заводы компании Calzedonia переходят на выпуск масок и халатов

Вторник, 24 Март 2020 Италия Италия

Италия: заводы компании Calzedonia переходят на выпуск масок и халатов

Три завода Calzedonia, перешли на выпуск медицинских масок и халатов, сообщили представители компании во вторник, 24 марта.

Речь идет о двух итальянских заводах и одном хорватском. На первом этапе объем производства составит 10 тысяч масок в сутки. Половина партии, произведенной 23 марта (5000 масок), безвозмездно передана властям Вероны, пишет regnum.ru.

Как сообщалось ранее, 22 марта премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил о приостановке работы всех предприятий страны, кроме стратегических, а также всех учреждений торговли, за исключением аптек и продуктовых магазинов.

Ранее власти запретили гражданам перемещаться по территории страны (кроме случаев крайней необходимости), отменили все массовые мероприятия, включая митинги, религиозные службы с участием мирян и матчи футбольного чемпионата, закрыли школы и вузы. Прекращена работа всех развлекательных центров и заведений общественного питания. Гражданам рекомендовано снизить до минимума все необязательные контакты. Прогнозируются многомиллиардные потери для экономики из-за отсутствия туристов и сокращения объемов производства и экспорта.

По данным на 23 марта, от коронавируса в Италии умерли 6077 человек, количество жертв за сутки выросло на 601. Выздоровели 7432 человека, днем ранее этот показатель составлял 7024. Всего коронавирусом были заражены (с учетом погибших и выздоровевших) 63 928 человек, почти на 5000 больше, чем днем ранее.

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)