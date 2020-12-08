Италия: зажгли самую большую елку в мире

Вторник, 08 Декабрь 2020 Италия Италия

Италия: зажгли самую большую елку в мире

В итальянской коммуне Губбио состоялась ежегодная церемония зажжения самой большой новогодней елки в мире.

Гигантская елка высотой 750 метров и шириной 450 метров представляет собой световую инсталляцию на южном склоне горы Инджино. Более чем 700 неоновых огней соединены между собой электрическим кабелем, а на верхушке рождественская звезда, которая меняет цвет каждые пять минут.

Неоновую елку в Губбио зажигают 40 лет подряд, это инициатива волонтеров. В 1991 году она была внесена в Книгу рекордов Гиннесса как самая большая новогодняя елка в мире, а в 2014 году ее лично зажег папа римский Франциск. Елка будет стоять до января.

Чтобы увидеть красочное световое шоу, занесенное в Книгу рекордов Гиннесса, к подножию холма Инджино каждый год приезжали тысячи туристов. Праздничная толпа заполняла средневековые улицы.
В этом году ввиду коронавирусных ограничений церемония зажжения огней транслировалась в онлайн формате.

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