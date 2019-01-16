Италия: землетрясение в Равенне

Среда, 16 Январь 2019 Италия Италия

Италия: землетрясение в Равенне

Магнитуда землетрясения составила 4,6 балла.

В ночь с понедельника на вторник, 15 января, в восточной части итальянской провинции Эмилья-Романья на побережье Адриатического моря произошло землетрясение магнитудой до 4,6 балла, передает Il Messaggero.

Эпицентр землетрясения находился в 11 километрах от города Равенны. Самые сильные толчки были зафиксированы сразу после полуночи, ближе к утру произошло еще несколько толчков, магнитудой от 2,2 до 3 баллов, пишет regnum.ru.

Значительное число жителей региона покинули свои дома и провели ночь на улице. Во вторник в Равенне закрыты все учебные заведения, а специалисты проводят необходимые проверки.

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