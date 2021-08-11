Италия: жара побила общеевропейский рекорд

Температура воздуха на Сицилии достигла отметки 48,8 градуса, сообщает Сицилийский агрометеорологический информационный центр.

Таким образом, пришедшая в Италию жара побила общеевропейский рекорд, который, по данным Всемирной метеорологической организации, держался с июля 1977 года. Тогда в Афинах столбик термометра поднялся до +48 градусов.

Неофициальный температурный рекорд прежде также принадлежал Сицилии: в августе 1999 в городе Катенануова в провинции Энна жара достигла +48,5 градуса.

Наступление аномальной жары в Италии связано с приходом африканского антициклона, который метеорологи окрестили "Люцифером". Речь в подобных случаях идет о так называемой "волне зноя", несущей с собой не только жару, но также высокую влажность, солнечную радиацию и сильную духоту, пишет РИА Новости.

Наивысший "красный" уровень метеоопасности объявлен на четверг для 10 из 27 крупных итальянских городов. В пятницу в "красную" категорию попадут уже 15 из них, включая Рим, Флоренцию и Бари.

Присвоение минздравом "красного" уровня погодной угрозы означает наступление чрезвычайной ситуации, при которой возникает реальная угроза для здоровья не только лиц, входящих в группу риска, но и "здоровых, активных людей".