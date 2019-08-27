Италия: женщина погибла в канале города Езоло

Женщина не справилась с управлением и ее автомобиль упал в водоканал. В итальянском городе Езоло в провинции Венеция погибла гражданка Молдовы. По сообщению итальянской прессы, ее автомобиль упал в канал. Об этом пишет Ru.sputnik.md. По предварительным выводам полиции, женщина проживала в городе Музиле-ди-Пьяве. Проезжая по Езоло, она не справилась с управлением, и автомобиль, пробив ограждение, упал в канал. На дороге в это время не было других транспортных средств, пишет napoli1.com.

Очевидцы аварии бросились на помощь, однако когда женщину удалось извлечь из салона, она уже не подавала признаков жизни. Свидетелям происшествия показалось, что машине был еще один пассажир, однако после обследования дна канала дайверами других тел обнаружено не было. Полицейские рассматривают две версии - превышение скорости или внезапное ухудшение самочувствия.