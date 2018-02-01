Италия: жестокое убийство

Четверг, 01 Февраль 2018 Италия Италия Популярные материалы

Италия: жестокое убийство

18-летнюю девушку убили, а тело расчленили.

Страшную находку обнаружили в окрестностях Полленцы, что в регионе Марке провинции Мачерата: в двух чемоданах находились останки пропавшей 29 января 18-летней римлянки Памелы Мастропьетро. Девушка добровольно ушла из сообщества «Парс» в Корридонии (Мачерата) и, как выяснилось, не покинула зону, поскольку не воспользовалась никакими видами транспорта. Стало ясно, что она не могла уйти дальше Мачераты, пишет napoli1.com.

Следователи получили изображения системы безопасности вблизи одной аптеки в Мачерате, где видно, что за девушкой следует мужчина. Его задержали. Им оказался гражданин Нигерии, проживающий в Италии легально.  

Нигерианец признался, что следил за девушкой, но потерял ее из виду. Также, он отрицает свою причастность к убийству. Однако мужчина назвал возможных преступников. В домах этих людей произвели обыски. Следствие продолжается.

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