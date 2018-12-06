Италия: житель Украины был убит в Неаполе

Четверг, 06 Декабрь 2018 Италия Италия

Италия: житель Украины был убит в Неаполе

Поздним вечером в историческом центре города Неаполь от ударов ножом скончался 36 летний украинец.

Причиной трагедии стала крупная ссора с неизвестным, которого очевидцы описывают как соотечественника погибшего.

Мужчине было нанесено два ножевых ранения в горло и грудь. Трагедия произошла на улице Марио Пагано, недалеко от Площади Кавур на окраине района Санита.

Следствие не исключает, что причиной поножовщины стало состояние алкогольного опьянения у обоих из мужчин, пишет napoli1.com.

В настоящее время восстанавливается хронология событий и опрашиваются свидетели.  Источник:

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