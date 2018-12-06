Италия: житель Украины был убит в Неаполе
Поздним вечером в историческом центре города Неаполь от ударов ножом скончался 36 летний украинец.
Причиной трагедии стала крупная ссора с неизвестным, которого очевидцы описывают как соотечественника погибшего.
Мужчине было нанесено два ножевых ранения в горло и грудь. Трагедия произошла на улице Марио Пагано, недалеко от Площади Кавур на окраине района Санита.
Следствие не исключает, что причиной поножовщины стало состояние алкогольного опьянения у обоих из мужчин, пишет napoli1.com.
В настоящее время восстанавливается хронология событий и опрашиваются свидетели. Источник: