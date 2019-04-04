Италия: жители окраины Рима не дали «подселить» к ним цыган

Протест жителей одной из окраин Рима против «подселения» в их район цыган увенчался успехом, передает Adnkronos в среду, 3 апреля.

60 цыганам, ранее проживавшим в ныне закрытом лагере, должны были предоставить места в социальном центре в районе Торре Маура. Однако недовольные такой перспективой местные жители перекрыли дорогу тремя мусорными контейнерами, а затем вступили в стычки с переселенцами, пишет regnum.ru.

Правоохранительные органы начали расследование, виновным может грозить обвинение в нанесении ущерба, отягощенное расовой неприязнью. В то же время предполагаемым постояльцам были выделены места в другом социальном центре.